Le next step du body positivisme : les mannequins handicapées physique

Vers une redéfinition de la beauté

Affirmer que la multiplication de ce genre de campagne fait tomber les diktats est malheureusement inexact. Le body positivisme est un combat quotidien qui lutte contre des injonctions intégrées par toutes et tous depuis des années. Cependant, plus on donnera de la place à la représentation d'une plus grande diversité des corps, plus l'oeil sera habitué à voir des femmes différentes et plus les stéréotypes reculeront.

Mais si la cause est noble, ce n'est que petit à petit que l'on arrivera à redéfinir le terme de "beauté". Il existe encore de nombreuses carences et injustices, des femmes qui souffrent encore de ne pas être représentées ou encore d'être stigmatisées. On ne peut certes pas crier "victoire" pour trois initiatives éminemment positives, mais on peut espérer du mieux dans l'avenir.

Héloïse Famié-Galtier